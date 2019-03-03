"Хватит это терпеть". Второй митинг против "мусорной" реформы прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошел очередной митинг против "мусорной" реформы. В этот раз акцию организовала КПРФ. Уральцы по прежнему не согласны с новыми тарифами за вывоз мусора, 3 марта собралось около 800 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Люди выступали как против новых тарифов, так и против действующего правительства. Сегодня свое недовольство выразили все: от пожилых людей до многодетных семей.

"Я - отец шестерых детей. Сейчас мы будем платить за мусор больше тысячи рублей. Получается, что мой годовалый ребенок выбрасывает столько же мусора, сколько и взрослый", - заявил мужчина.

Один из митингующих, бывший депутат и клоун "Вовочка" Владимир Кадцин пришел с петлей на шее. Сотрудникам полиции такой жест не понравился.

"Это результаты работы правительства. Я хочу достойную жизнь, а то, что происходит сейчас - дикость. Новые тарифы - очередной узел для уральцев", - объяснял мужчина.

Уральцы уверены, что таким образом правительство пытается компенсировать потери, которые связаны с падением цен на нефть.

"Я плачу за газ, за отопление и за кучу всего. Деньги ведь приличные, а тут еще этот новый тариф. У нас пенсии что ли большие, чтобы такие квитанции оплачивать?", - возмущается Татьяна.

На митинг также приехали люди из поселков и деревень. Бабушка рассказала, что у нее свой дом, свои кролики. Мусора у нее нет. Бумагу сжигает, потому что есть баня. Остальной мусор - бутылки из под молока и пакеты.

"Выставили счет в 150 рублей. Нет у меня мусора на такую сумму", - резюмировала женщина.

В завершении митинга коммунисты зачитали резолюцию, где потребовали от областных властей снизить мусорные тарифы.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома - еще больше.

Добавим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос снижения платы жителей за услуги по обращению с ТКО. В ближайшее время министерства экономики и финансов изучат данный вопрос.