Стали известны детали провального саммита США и КНДР

Издание "The Sunday Times" назвало возможную причину провала переговоров глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Саммит завершился досрочно якобы из-за требований Трампа закрыть секретный завод по обогащению урана под Пхеньяном - Ын отказался это сделать, пишет издание. Трамп решил приостановить переговоры после отказа лидера КНДР.

Напомним, главы государств в Ханое высказали намерение продолжать двусторонние отношения. Саммит завершился безрезультатно: Ким и Трамп не подпишут по итогам встречи никаких соглашений. Лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но затем неожиданно покинули место их проведения.