03 Марта 2019
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Политика За рубежом

Сын отравленной в Эймсбери британки написал письмо Путину, обвинив правительство Великобритании в предательстве

В Великобритании сын Дон Стерджерс - женщины, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, Эван Хоуп обвинил британские власти в предательстве и бездействии, пишет РИА "Новости".

Хоуп отметил, что власти Великобритании бросили его семью, и написал письмо Путину с просьбой помочь в расследовании дела.

"Власти ничего не сделали для того, чтобы поддержать мою семью. Мы не услышали ничего от Терезы Мэй или правительства ни телефонного звонка, ни письма", - заявил молодой человек.

Напомним, летом 2018 года Дон Стерджерс умерла от воздействия "неизвестного вещества".

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Сын отравленной в Эймсбери британки написал письмо Путину, обвинив правительство Великобритании в предательстве

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Теги: Дон Стерджерс, Sunday Mirror, Эван Хоуп, Эймсбери, отравление, газ



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