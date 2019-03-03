Сын отравленной в Эймсбери британки написал письмо Путину, обвинив правительство Великобритании в предательстве

В Великобритании сын Дон Стерджерс - женщины, которая умерла от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, Эван Хоуп обвинил британские власти в предательстве и бездействии, пишет РИА "Новости".

Хоуп отметил, что власти Великобритании бросили его семью, и написал письмо Путину с просьбой помочь в расследовании дела.

"Власти ничего не сделали для того, чтобы поддержать мою семью. Мы не услышали ничего от Терезы Мэй или правительства ни телефонного звонка, ни письма", - заявил молодой человек.

Напомним, летом 2018 года Дон Стерджерс умерла от воздействия "неизвестного вещества".