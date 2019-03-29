Объявивший голодовку югорский вахтовик продолжит протест после встречи с руководством

Объявивший голодовку югорский инженер Александр Бурцев встретился со своим руководством, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сотрудник компании "Нефтеавтоматика", работающий на разрабатываемом "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Западно-Тугровском месторождении, объявил голодовку с сегодняшнего дня. Таким образом он протестует против того, что зарплату на предприятии не индексировали, по его словам, уже шесть лет. Ранее стало известно о планируемой встрече Бурцева с его начальством в Урае.

"Встретились с руководителем когалымского подразделения Степаном Касьяненко, — рассказал инженер по итогам прошедшей встречи. — Я озвучил свои вопросы, а он, в свою очередь, своё видение данной ситуации. Но так как время уже позднее, взяли пока тайм-аут".

Повторная встреча пройдёт завтра, 30 марта.

Бурцев также выразил намерение пока продолжать свой протест.

"Голодовку я пока не прекращаю. Завтрашний диалог, надеюсь, приведёт к какому-то конструктиву", — заключил он.