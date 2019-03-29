ПФР: Социальные пенсии россиян будут проиндексированы на 2%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года индексируются на 2% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Напомним, на прошлой неделе Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила поправки в закон "О государственной социальной помощи", устанавливающие индексацию пенсий сверх прожиточного минимума. Перерасчёт коснется выплат, начисленных с 1 января текущего года, доплаты получат порядка 4 млн человек.

По информации ПФР, одновременно с индексацией социальных пенсий предполагается повышение выплат военнослужащим, проходившим службу по призыву, и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, граждан, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, граждан из числа работников лётно-испытательного состава и др.

"Средний размер социальной пенсии после повышения составит 9 266 рублей, — говорится в сообщении ведомства. — Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно. Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — до 37,4 тыс. рублей".