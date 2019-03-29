На Урале задержан подозреваемый в убийстве своего малолетнего внука

В Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам двух преступлений — убийства малолетнего и похищения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По предварительным данным СК, днём 29 марта во дворе частного жилого дома по улице Гагарский ключ в селе Гагарка городского округа Заречный обнаружено тело мальчика 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Также установлено, что из дома пропал дедушка погибшего вместе с двумя другими своими внуками 2014 и 2012 годов рождения.

В результате комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий подозреваемый был "по горячим следам" установлен и задержан. Следствие полагает, что дедушка 1952 года рождения причастен к убийству своего малолетнего внука и похищению двух его братьев. Похищенные дети были освобождены при задержании подозреваемого.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ и ч.2 ст.126 УК РФ. Также СК обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

С учётом обстоятельств совершённого преступления, в ходе расследования мужчина отправится на психиатрическую судебную экспертизу. Кроме того, будут приняты меры по психологической реабилитации двух малолетних детей.