29 Марта 2019
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Политика За рубежом

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit

Депутаты палаты общин Великобритании в третий раз отклонили соглашение о выходе Королевства из Евросоюза (Brexit).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, британский премьер Тереза Мэй попросила об отсрочке Brexit на три месяца, после того как за это проголосовал парламент страны в лице 412 депутатов. Позже Евросовет принял решение продлить процедуру до 22 мая, при условии одобрения соответствующего соглашения палатой общин.

Как передаёт РБК, "против" соглашения проголосовали 344 депутата, в то время как "за" — 286.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Мэй выразила намерение уйти со своего поста при условии одобрения парламентом сделки по Brexit.

Тереза Мэй,(2016)|Фото: AP

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Британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit

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Теги: Великобритания, Brexit, Евросоюз, ЕС



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