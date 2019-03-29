29 Марта 2019
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Политика В России

Медведев: США никогда не отменят антироссийские санкции

Вашингтон никогда не отменит санкции в отношении Москвы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время стрим-общения с пользователями соцсети "Вконтакте".

"Вся их политика — за последние 100 лет во всяком случае — была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась", — цитирует его "РИА Новости".

Медведев добавил, что такая ситуация, когда в истории не было даже промежутка без антироссийских санкций со стороны Штатов, ломает международное сотрудничество и является помехой для Москвы и Вашингтона в решении ключевых вопросов обеспечения безопасности и экономического развития.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале марта президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. В заявлении Белого дома отмечалось, что действия Москвы до сих пор представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Вашингтона.

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Медведев: США никогда не отменят антироссийские санкции

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Теги: Дмитрий Медведев, США, санкции, антироссийские санкции



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