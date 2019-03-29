Умер один из старейших клириков Екатеринбургской епархии Владимир Зязев

На 74-м году жизни скончался один из старейших священнослужителей Екатеринбургской епархии митрофорный протоиерей Владимир Зязев. Об этом сообщается на епархиальном сайте.

"Отец Владимир служил настоятелем сразу нескольких приходов Рождественского благочиния уральской столицы: Рождества Христова, блаженной матроны Московской, Серафима Саровского (при доме престарелых), мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (в ГКБ №14) и в крестильном храме равноапостольного князя Владимира", — говорится в некрологе.

Отпевание почившего пастыря состоится 30 марта в Рождественском храме на Уралмаше после Божественной литургии.