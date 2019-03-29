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СМИ: Минтруд и ФНПР решили оценить влияние стресса на россиян на работе

Минтруд РФ с профсоюзами договорились о разработке методик оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, сообщили СМИ.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на протокол заседания министерства, подписанный замминистра Григорием Лекаревым и зампредом Федерации независимых профсоюзов России Давидом Кришталём, работодателей могут обязать учитывать данные показатели при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным изучением.

После оценки предполагается признать условия работы оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. В последних двух случаях, согласно Трудовому кодексу РФ, работнику положена денежная прибавка не менее 4% к тарифной ставке или окладу, а также не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращённая на четыре часа рабочая неделя.

По мнению экспертов, "доплаты за вредность" в первую очередь могут распространиться на правоохранителей, педагогов и журналистов.

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СМИ: Минтруд и ФНПР решили оценить влияние стресса на россиян на работе

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Теги: Минтруд РФ, ФНПР, профсоюзы, работа, рабочий график, стресс, доплаты



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