29 Марта 2019
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Политика В России

Выручка "Россетей" впервые в истории превысила 1 трлн рублей

Чистая прибыль группы компаний "Россети" по международным стандартам финансовой отчётности составила 124,7 млрд рублей по итогам 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте оператора.

Данный показатель, как отмечается в отчёте, за год увеличился более чем на 3,5 млрд.

Выручка группы при этом впервые в истории превысила 1 трлн рублей, составив 1021,6 млрд рублей.

В свою очередь, рост свободного денежного потока составил более 18 млрд рублей, что позволило снизить долговую нагрузку холдинга — в настоящее время она находится на умеренном уровне.

По словам гендиректора группы Павла Ливинского, прошедший год стал для неё "переломным" по многим параметрам.

"Мы окончательно определили приоритеты развития, взяв курс на цифровую трансформацию отрасли до 2030 года, продолжили работу по консолидации электросетевых активов, продуктивно взаимодействовали со всеми заинтересованными ведомствами и субъектами по вопросу закрепления на законодательном уровне возможности заключения с регионами долгосрочных тарифных соглашений", — отметил он.

Глава "Россетей" также добавил, что важные регуляторные изменения, которых холдингу удалось добиться в отчётный период, уже в текущем году окажут дополнительный положительный эффект в части повышения его финансово-экономической стабильности.

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Выручка "Россетей" впервые в истории превысила 1 трлн рублей

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Теги: Россети, выручка, чистая прибыль



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