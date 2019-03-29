На борту рейса Екатеринбург - Анталия загорелась обшивка кресла

Уральское следственное управление на транспорте организовало проверку информации о возгорании на борту воздушного судна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что пассажир рейса Екатеринбург - Анталья пронёс зажигалку. В результате загорелась часть кресла.

В результате инцидента никто не пострадал, возгорание было ликвидировано и полет был продолжен, так как угрозы для рейса и пассажиров не было.

Самолёт принадлежит авиакомпании Red Wings.