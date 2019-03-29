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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре объявившему голодовку вахтовику назначили "встречу в лесу"

Югорский коммунист, депутат окружной думы Василий Жуков встретился с объявившим голодовку сотрудником подрядчика "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Александром Бурцевым. Разговор случился на трассе, между Советским и Зеленоборском, когда вахтовик ехал в Урай на встречу с начальством. Рабочий не исключает, что руководство будет "давить" на него, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного комитета КПРФ.

Напомним, инженер компании "Нефтеавтоматика" Александр Бурцев, работающий на разрабатываемом "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" Западно-Тугровском месторождении, объявил голодовку с сегодняшнего дня. Так он протестует против того, что зарплату на предприятии не индексировали, по его словам, уже шесть лет. Сейчас он, работник одной из самых высоких категорий, получает 48 тыс. руб. Коллеги получают до 40 тыс. руб. После начала акции начальство вызвало его в Урай "на разговор". На нём рабочий будет требовать повышения зарплаты на 30-40%. По дороге в город он и встретился с Жуковым.

В беседе Бурцев заявил, что не прекратит голодовку до принятия решений по существу проблемы, то есть до того момента, пока зарплата не вырастет. Он уверен, что проблема низкой заработной платы рабочих в отрасли касается не только подразделений "Нефтеавтоматики" и "Лукойла", но и большого количества других компаний, занятых в этой сфере в автономном округе.

Василий Жуков Александр Бурцев(2019)|Фото: kprf-ugra.ru

Василий Жуков и Александр Бурцев

Добавим, для приезда в Урай на встречу инженеру необходимо передать служебный УАЗ-Патриот на место его постоянной дислокации, то есть на Ловинское месторождение, расположенное в 200 км от Западно-Тугринского, но не по дороге в Урай. Уже после он сможет следовать в Урай, это снова 200 километров, но в другую сторону. По его словам, для перегона автомобиля Александра и проезда его в Урай встречу ему назначили на одном из перекрёстков дорог в лесу.

"Не зря они мне встречу в лесу назначили. В данной ситуации им проще всего оказать на меня меры физического воздействия. Я всерьёз не исключаю такое развитие событий", - цитирует окружком Бурцева.

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В Югре объявившему голодовку вахтовику назначили "встречу в лесу"

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Теги: Нефтеавтоматика, Александр Бурцев, голодовка



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Ранее 29.03.2019 11:00 Мск В Югре рабочий подрядчика "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" объявил голодовку из-за низкой зарплаты

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