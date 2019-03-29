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В Новом Уренгое переселят жителей треснувшего дома по улице Тундровая

Жильцов треснувшего дома №14 по ул. Тундровая в Новом Уренгое переселят, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Дом был построен компанией "Стройсистема", однако вскоре после того, как его ввели в эксплуатацию от жильцов начали поступать жалобы на трещины в стенах. Было проведено техническое обследование дома, которое показало, что трещины появились из-за неравномерной осадки фундамента.

"В заключении лицензированной организации дом признан ограниченно работоспособным и подлежащим реконструкции. На данный момент угрозы жизни людей, проживающих в нем, нет. Тем не менее, принято решение о переселении жильцов. Распоряжение правительства ЯНАО будет подписано в ближайшие дни", - сообщает пресс-служба главы региона.

Жильцов треснувшего дома переселят в маневренный фонд.

Механизм взаимодействия местной власти и собственников в аналогичной ситуации уже отработан с домом №5 на улице Крайняя. С марта 2018 года департаментом имущественных отношений проводится работа по изъятию земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости – дома №5. В собственности граждан находится 86 квартир. Проведена работа со Сбербанком о неповышении процентной ставки по ипотечным кредитам для заемщиков в случае утраты предмета залога, т.е. выкупа квартиры.

Жильцы дома №5 по улице Крайняя переселены в дом №4 микрорайона Тундровый. В конце прошлого года городской думой принято решение о предоставлении рассрочки платежа по выплате разницы между стоимостью бывшего жилья и вновь предоставленного. Максимальный срок рассрочки – 2,5 года.

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В Новом Уренгое переселят жителей треснувшего дома по улице Тундровая

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Теги: Тундровая 14, маневренный фонд, трещины, переселение



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