После визита Текслера на свалке в поселке Роза потушили пожары

Глава Коркинского района Наталья Лощинина отчиталась перед врио губернатора Алексеем Текслером по исполнению его поручений – возгорания на свалке ликвидированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Врио губернатора пообщался с руководителем муниципалитета по телефону.

"Я давал поручения по тушению пожаров на свалке в поселке Роза, договаривались, что увеличите количество техники и быстрее решите проблемы с пожарами, что у вас сейчас происходит?", - спросил он.

Наталья Лощинина отчиталась, что о полной ликвидации возгораний на полигоне ТКО в поселке Роза. Для этого были закуплены пожарные рукава, привлечены 15 человек, а также дополнительная техника. 27 марта возгорания были полностью ликвидированы.

Также глава района сообщила, что на имя руководителя области были направлены предложения от районных властей по ликвидации свалки.

Напомним, 22 марта Алексей Текслер изменил маршрут своего первого объезда территории. Вместо запланированного посещения ледовой арены "Трактор" и новой школы в микрорайоне "Ньютон", глава области отправился на Коркинский разрез и горящую свалку в поселке Роза. Врио губернатора признался, что именно сюжет про свалку в Розе и вынудил его изменить маршрут.

Местные жители уже несколько месяцев жалуются на пожары и запах гари. Главу области не устроило количество техники, которая занимается тушением возгораний. На свалке работают только один бульдозер и одна пожарная машина. Текслер поручил главе района привлечь больше техники и людей на борьбу с пожарами, а также заняться проектно-сметной документацией на рекультивацию свалки, чтобы уже в следующем году приступить к ее ликвидации. В свою очередь он пообещал, что область окажет всю необходимую помощь.