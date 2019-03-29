Онуфрий: Раскольники будут объединяться с униатами под властью римского папы

Предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что украинские раскольники объединятся с униатами и уйдут под омофор римского папы. Как сообщает Информационный центр УПЦ, об этом он сказал на общем собрании благочинных трех епархий Киевской области, которое состоялось в Киево-Печерской лавре.

Предстоятель УПЦ назвал томос, который получили раскольники от Фанара, "томосом рабства".

"Все важные вопросы согласовываются с Константинопольским патриархом, тот с удовольствием отвечает, указывает, как и что делать. Комедия... Но перспектива этой комедии другая – дальше будет объединение с греко-католиками, под омофор папы римского, а еще дальше – какие-то мрачные перспективы", – сказал митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что каноническая Церковь не будет ни с кем объединяться и "менять свою веру на некий суррогат".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале января лидер украинских униатов Святослав Шевчук предложил лидеру "православных" раскольников Сергею Думенко (Епифанию) объединиться ради "украинского независимого европейского государства". Также униаты хотят, чтобы раскольники приняли главенство римского папы над собой. На Фанаре эти действия поддерживают, уже считая униатов "православными в единстве с римским престолом".