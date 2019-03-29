29 Марта 2019
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Общество Челябинская область

Сотрудники областного минсоца проводят приемы жителей пострадавшего дома в Магнитогорске

В Магнитогорске продолжается прием граждан дома, где в результате взрыва произошло обрушение подъезда. К спецпредставителям министерства социальных отношений обратился 21 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Личные приемы проводятся ежедневно в здании администрации города.

В настоящий момент принято заявлений и сформировано дел для покупки жилья людям из 35 квартир пострадавшего дома. На приеме рассматривались вопросы о возмещении ущерба за поврежденный автотранспорт в результате ЧС, поиске нового жилья, переезда в новое жилье граждан, у которых квартиры были в ипотеке, получения дополнительной материальной помощи для ремонта в новых квартирах.

Как рассказал начальник управления социального обслуживания областного министерства соцотношений Александр Гусев, самый острый вопрос – поиск нового жилья.

"Никому не отказываем. Всем обратившимся помощь будет оказана", – подчеркнул он.

Напомним, организовать прием граждан поручил врио губернатора Алексей Текслер после встречи с жителями пострадавшего дома. Люди высказали очень много претензий о выплатах, о нехватке денег на покупку жилья. По словам жильцов, стоимость квартир в городе выросла на 25-30%. И выплаты, которые получают люди, недостаточно для покупки квартиры, ее ремонта и обустройства. При этом невозможно купить квартиры меньшей площади.

Алексей Текслер, встреча с Магнитогорске(2019)|Фото: Накануне.RU

Также пожаловались врио губернатора на то, что нынешние квартиры в пострадавшем доме, несмотря на решение экспертизы, непригодны для проживания. По их словам, они находятся в плачевном состоянии: "пол качается, везде трещины"

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Сотрудники областного минсоца проводят приемы жителей пострадавшего дома в Магнитогорске

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, квартиры,



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