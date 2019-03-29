Зауралец дал взятку сотруднику автошколы за "успешное" прохождение его супругой водительских курсов

36-летний зауралец предстанет перед судом за покушение на коммерческий подкуп.

Несколько лет назад обвиняемый через посредника передал руководству автошколы, где проходила курсы его жена, 16 тыс. руб. - эти деньги предназначались для фиктивных документов, которые якобы подтверждали успешное прохождение обучения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Посредник, который работал в этой автошколе, внес ложные сведения во все отчетности и после получения денег передал все необходимые документы обвиняемому.

Однако часть денег, которые предназначались для директора автошколы, посредник присвоил, а оставшуюся часть внес в кассу организации, как плату за обучение женщины.

Стоит отметить, что супруга обвиняемого так и не воспользовалась фиктивными документами - позже она сама прошла обучение и успешно сдала внутренний экзамен в автошколе.