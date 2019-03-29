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Экономика

"Газпром" может выкупить компании, которые сделали Тимченко и Ротенберга "королями госзаказа"

Компании "Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко могут отойти структурам "Газпрома". Стороны ведут переговоры о сделке, подрядные организации ранее проводили работы на крупнейших объектах газовой компании.

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"Стройгазмонтаж" и "Стройтранснефтегаз" были подрядчиками строительства "Силы Сибири" (стоимость проекта порядка 1 трлн руб.), сейчас они ведут работы на участках "Северного потока-2".

По данным РБК, купить компании намерен собственный подрядчик газовой монополии "Газстройпром".

Именно контракты "Газпрома" в разные годы позволяли Тимченко и Ротенбергу занимать лидирующие позиции в рейтинге "королей госзаказа". Всего в 2015–2018 гг. компании "Стройгазмонтаж", "Стройтранснефтегаз" и "Стройгазконсалтинг" (принадлежит "Газпрому") получили подряды от госкомпании почти на 1,5 трлн руб.

По мнению аналитиков, сделка может быть обусловлена желанием снять санкционные риски - Ротенберг и Тимченко вместе с компаниями-подрядчиками попали в списки ЕС и США в начале 2014 г.

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"Газпром" может выкупить компании, которые сделали Тимченко и Ротенберга "королями госзаказа"

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Теги: Газпром, Стройгазмонтаж, Стройтранснефтегаз, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, короли госзаказа



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