Виновник ДТП с двумя жертвами в Москве сдался полиции после требования Кадырова

Водитель, который стал участником смертельного ДТП нав Москве, пришел в полицию после призыва главы

Водитель объяснил свое поведение тем, что находился в шоковом состоянии, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров.

Ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии с призывом добровольно явиться в полицию. Кадыров отметил, что "иначе чеченца не простит народ и он станет изгоем общества".

Автоавария произошла 25 марта. Столкнулись "Мерседес" и Нива. Пассажир российского автомобиля - женщина - скончалась на месте. Мужчина с дочерью были доставлены в больницу, но спасти девочку врачам не удалось. Водитель "Мерседеса" скрылся с места происшествия.

Владелец автомобиля - чемпион мира в ММА - Рахман Дудаев из Чечни. По его словам, машину он давно продал и кто на ней ездит сейчас - не в курсе. По данным правоохранительных органов, в момент аварии за рулем находился чеченец Муслим Джамбеков.



