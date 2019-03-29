29 Марта 2019
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Виновник ДТП с двумя жертвами в Москве сдался полиции после требования Кадырова

Водитель Mercedes Gelandewagen, который стал участником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, пришел в полицию после призыва главы Чечни.

Водитель объяснил свое поведение тем, что находился в шоковом состоянии, сообщил в Telegram-канале Рамзан Кадыров.

Ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии с призывом добровольно явиться в полицию. Кадыров отметил, что "иначе чеченца не простит народ и он станет изгоем общества".

Автоавария произошла 25 марта. Столкнулись "Мерседес" и Нива. Пассажир российского автомобиля - женщина - скончалась на месте. Мужчина с дочерью были доставлены в больницу, но спасти девочку врачам не удалось. Водитель "Мерседеса" скрылся с места происшествия.

Владелец автомобиля - чемпион мира в ММА - Рахман Дудаев из Чечни. По его словам, машину он давно продал и кто на ней ездит сейчас - не в курсе. По данным правоохранительных органов, в момент аварии за рулем находился чеченец Муслим Джамбеков.


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Виновник ДТП с двумя жертвами в Москве сдался полиции после требования Кадырова

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Теги: дтп, можайское шоссе, рамзан кадыров



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