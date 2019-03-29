В Сургуте госпитализировали одного из детей, изъятых из семьи местного коммуниста

В Сургуте госпитализировали одного из троих изъятых из семьи детей персека окружного комитета партии "Коммунисты России" Вадима Абдуррахманова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, скандал с изъятием из семьи Абдуррахманова троих детей разгорелся в декабре 2018 г. Ситуация стала темой разговора губернатора Югры Натальи Комаровой, детского омбудсмена Татьяны Моховиковой и властей Сургута. По словам омбудсмена, сведения о жестоком обращении с детьми были проверены в соответствии с требованиями закона. Моховикова лично ездила в экономическую столицу Югры, смотрела запись беседы детей с психологом и пообщалась с ними. В суд ушёл иск об ограничении партийца в родительских правах, а детей забрали в специальный центр. 19 декабря Абдуррахманов приехал в центр, потому что туда собирались поместить его детей. Позже он заявил, что там его незаслуженно избили полицейские, которые вскоре заявили о том, что персек оскорбил их как в здании центра, так и в отделе полиции. Итогом потасовки стало административное дело. Суд встал на сторону политика и не стал наказывать его за неповиновение сотруднику полиции.

Абдуррахманов написал на своей странице в соцсети, что сегодня ему позвонили из "Сургутского центра социальной помощи семье и детям" и сообщили, что в крови пятилетнего ребенка обнаружена инфекция.

"Его срочно госпитализируют, а результаты анализов двоих детей пока неизвестны",- заявил он.