29 Марта 2019
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Общество Тюменская область

Московский Арбитраж взыскал с Антипинского НПЗ долг по договору на 6 миллионов

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск ООО "Конструкторское бюро "Стройинвест"" к Антипинскому НПЗ о выплате неустойки по одному из контрактов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, компания хотела получить от завода неустойку в 6 млн руб. по договору от 1 октября 2014 г. Ответчик предложил оставить иск без рассмотрения, так как полагает, что бюро не соблюдало претензионный порядок урегулирования спора. Суд оставил это ходатайство открытым.

Согласно картотеке дел суда, иск компании удовлетворён. В рамках процесса завод подал встречный иск на аналогичную сумму неустойки. Он также удовлетворён, произошёл взаимозачёт выплат.

Отметим, ранее ООО "Профиль" подало в тюменский Арбитраж аналогичный иск. Компания просила взыскать с завода 6 млн руб. долга за поставленную продукцию по договору от 12 марта 2018 г., а также неустойку за период с 4 октября 2018 по 25 января 2019 г. Впоследствии компания частично отозвала иск – сумма требований снижена до 5,7 млн руб. основного долга и 18,9 тыс. руб. неустойки. Следующее заседание состоится в 8.30 2 апреля.

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Московский Арбитраж взыскал с Антипинского НПЗ долг по договору на 6 миллионов

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Теги: Антипинский НПЗ, конструкторское бюро Стройинвест, Профиль, долг, договор



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