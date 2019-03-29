Депутат предложил министерству культуры бороться с "авторками" и другими феминитивами

Штрафы для СМИ за использование так называемых феминитивов предлагает ввести депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Он направил свои соображения министру культуры России Владимиру Мединскому.

В частности, Петров предлагает наказывать за "намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности" в СМИ и соцсетях, передает РИА Новости.

"Уважаемые издания прибегают к таким формам слов, как "авторка", "президентка", "редакторка", "докторка", "министерка" и так далее. По мнению использующих такие феминизированные словообразования, они выступают с прогрессивных позиций демонстрации равноправия и уважения к женщинам в "маскулинном мире". Между тем женщины мира многие годы боролись не за то, чтобы коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями, а ради признания их деловых, творческих и профессиональных качеств, невзирая на половую принадлежность", — пишет депутат.

По мнению Петрова, феминитивы лишь усугубляют и подчеркивают различие между полами.

"Нельзя не отметить, что склонность к "феминизации" русского языка — искусственно раздуваемое явление в отечественной культуре. Несмотря на искусственность, это может негативно повлиять на дальнейшее развитие языка и заложить бомбу замедленного действия под основу русской и российской языковой идентичности", — заключил он.

Среди российских СМИ больше всего используют феминитивы интернет-издания, например, ресурс для девушек Wonderzine.

Стоит отметить, что даже в самом фем-сообществе не существует единого мнения по поводу необходимости феминитивов. Например, в Великобритании некоторые феминистские движения наоборот борются за то, о чем говорит депутат Петров – отсутствие гендерной окраски у того или иного слова или понятия.