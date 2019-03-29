Государственные банки готовы выделить 2 млрд под освоение Удокана. А что взамен?

Накануне Дмитрий Медведев сообщил о планах строительства горно-металлургического комбината на базе Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья. Как сообщил премьер агентству ТАСС, новый проект улучшит инфраструктуру Забайкалья и создаст 2 тысячи новых рабочих мест.

Напомним, Удоканское месторождение — крупнейшее в России по запасам меди, находится в труднодоступном районе Забайкалья со сложным рельефом, высокой сейсмической активностью и суровой зимой. Предполагается, что общий объём инвестиций составит около 3 млрд долларов. Учитывая перспективы развития Забайкальского края, можно было бы позитивно воспринять информацию о предстоящем строительстве. Не отрицая сам факт открывающихся в крае перспектив, попробуем повнимательней присмотреться к деталям.

Итак, соглашение о финансировании первой очередь металлургического комбината было подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи между ВЭБ.РФ, Газпромбанком, Сбербанком и Байкальской горной компанией (входит в холдинг USM). Инициатор проекта – Байкальская горная компания (входит в холдинг USM Алишера Усманова) намерена вложить в проект 875 млн долларов.

Проект предполагается реализовать в рамках Фабрики проектного финансирования. Сумма участия ВЭБ.РФ, как уже объявлялось, составит около $490 млн. А оставшаяся часть будет профинансирована за счет средств Газпромбанка и Сбербанка.

При этом, учтем, что реализация проекта не возможна без реконструкции местного аэропорта, прокладки линий электропередач и иных инфраструктурных решений. Ведь месторождение, еще раз напомним, находится в труднодоступном регионе. И, скорей всего, создание Удоканского ГОКа не обойдётся без привлечения дополнительных бюджетных средств.

Кроме того, освоение Удокана априори предполагает и строительство железнодорожных подъездных путей к новому комбинату. По данным The Moscow Post, руководство РЖД до сего момента не было готово строить ветку за счёт госкомпании, а инициатор проекта (структуры Алишера Усманова) денег на это, видимо, тратить тоже не были готовы.

Вообще, речь о разработке Удокана зашла десятилетия назад. Структуры миллиардера Усманова, в частности, планировали начать разработку месторождения ещё в 2010 году. Даже озвучивалась информация о том, что к 2016 году ГОК, который до сих пор не построен, должен был бы давать не менее 474 тыс. тонн катодной меди ежегодно.

Но у нас на дворе 2019 год и российский премьер сегодня говорит о намерениях еще только построить ГОК. Решение, озвученное накануне премьером, вообще-то позволяет предположить, что будет реализована схема а-ля 90-ые. Помнится, тогда так называемые предприниматели покупали госактивы на государственные же деньги. Принято считать, что такая практика давно в прошлом. Но ситуация вокруг Удоканского комбината упорно наталкивает на аналогии с прошлым. Особенно, если еще вспомнить, что российское правительство уже переносило сроки. В 2014 году "Роснедра" перенесли начало разработки Удоканского месторождения на 2021 год. И, если верить данным The Moscow Post, то еще один нюанс крайне любопытен. Ранее Усманов и его топ-менеджеры озвучивали, что стоимость первой очереди строительства комбината будет составлять 2,1 млрд долларов, а весь проект оценивали в 5 млрд долларов. А в 2016 году первый этап освоения Удоканского месторождения внезапно подорожал на 76% – до 238 млрд рублей.

Ну, стоимость освоения, конечно, могла уточняться со временем. А вот вопрос софинансирования остается принципиальным. Если проект обещает быть экономически эффективным – а именно так и раньше, и сейчас его позиционируют госчиновники и инициаторы - то почему бы тогда частным инвесторам не вложить побольше собственных средств? Ведь в будущем все окупится.

Если вернуться к истории освоение Удокана, то придется вспомнить, что попытки начать разработку относятся в новейшей российской истории к тем же 90-м. Список компаний, которые так или иначе заявляли свое желание освоить Удокан тоже не маленький: УГМК (Махмудов, Козицын), ОНЭКСИМ (Прохоров), SMR (Дерипаска) и ещё несколько крупных корпораций. Но почему-то в разное время они отказались от участия.

Как правило, крупный бизнес готов «драться» за прибыли. И будущие тоже. Возможно, участвовать в проекте по освоению Удокана оказалось сложно по экономическим соображениям?

И действительно. Еще раз повторим - Удоканское месторождение находится в труднодоступном районе Забайкалья со сложным рельефом, высокой сейсмической активностью и суровой зимой. Строительство промышленных объектов в таком месте требует огромного финансирования, а просчитать будущую прибыль сложно. Кроме того, для процесса строительства понадобится много высококвалифицированной рабочей силы, которой в этом регионе сегодня просто нет. В Каларском районе проживает мене 10 тысяч человек. Абсолютно очевидно, что персонал под строительство придётся завозить. Расходы немалые.



Помимо проблем строительства, отсутствия рабочей силы, инфраструктуры и прочего, есть и еще один, чуть ли не самый важный аспект. Сбыт. Удоканское месторождение – третье в мире по залежам меди (около 24,6 млн тонн). Любому даже не слишком продвинутому экономисту ясно, что разработка таких серьезных объёмов вполне может потащить мировые цены на медь вниз, и тогда окупаемость инвестиций в Удоканский ГОК, срок его окупаемости точно станет вопросом.

Но даже если не заглядывать так далеко, уже сегодня вопросов как-то больше, чем вразумительных ответов. Сколько всего денег инвестируют государственные банки в Удоканское месторождение в итоге? Когда и как будут возвращены эти средства с учетом прогнозов по рынку металлов? С учетом всех рисков, действительно ли государство должно столь серьезно вкладываться в реализацию именно Удоканского проекта? Ведь в результате его реализации медь будет поставляться в Китай, а прибыль, вполне вероятно, осядет в структурах хозяина «Металлинвеста» Алишера Усманова? А государству, вполне вероятно, останутся крохи...

При этом, в России проектов, которые имеют более высокую степень проработки, находятся ближе к транспортным артериям и рынкам сбыта точно не мало. Так стоит ли государству давать частной компании многомиллиардные кредиты с непонятными перспективами возврата?...