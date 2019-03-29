В Нижневартовске определили компанию, по проекту которой построят "Кванториум"

В Нижневартовске завершён архитектурный конкурс на лучший эскиз детского технопарка "Кванториум", который организовал градсовет. Новый объект разместится в квартале №21 Восточного планировочного района города – на пересечении улиц Ленина и Ханты-Мансийской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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"Кванториум" – детский технопарк с программами дополнительного образования, которые можно разделить на три блока: исследования, моделирование и конструирование – будет заниматься зрелищной, досуговой и просветительской работой. Конкурсанты должны были учесть новые тенденции в проектировании, одна из них – универсальное использование помещений. Также важно предусмотреть парковку, транспортную и пешеходную доступность возле технопарка, благоустройство озеленение и освещение территории, отмечают организаторы. На участке должны быть площадки для проведения мероприятий под открытым небом, спортивные городки, обустроенные места для отдыха, встреч и другое.

I место получил проект архитектурной лаборатории "АК и партнеры", II – ЗАО "НижневартовскНИПИнефть", "бронза" – у копании "Архитектурно-конструкторская мастерская – 3". Победитель приобретает исключительное право на результат своей интеллектуальной деятельности и преимущественное право на дальнейшую разработку проектно-сметной документации "Кванториум" в Нижневартовске.