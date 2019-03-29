Военный транспортник ИЛ-112В получил разрешение на первый полет

Собранный на Воронежском авиазаводе военно-транспортный самолет ИЛ-112В получил разрешение на свой первый полет. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу ПАО "ИЛ".

Испытания могут пройти в конце марта - начале апреля. Точная дата будет зависеть от погодных условий.

Во время полета ИЛ-112В будет сопровождать Ан-26. Он будет сверять параметры различных систем военного транспортника.

Отметим, испытать самолет должны были еще в 2017 году. Об этом со ссылкой на поручение Владимир Путина сообщал курирующий в то время оборонку вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Проектирование транспортника Ил-112В началось в первой половине 1990-х годов. На его основе также планировалось создать гражданскую грузопассажирскую версию - Ил-112Т.

Первый полет самолета планировалось провести до конца 2011 года, однако в августе 2010 года Минобороны России приостановило финансирование проекта. По какой причине, финансирование было приостановлено, не уточнялось.

Предполагалось, что Ил-112В сможет развивать скорость до 550 километров в час и совершать полеты на расстояние до 3,4 тысячи километров. Грузоподъемность транспортника должна была составить шесть тонн. На самолет планировалось устанавливать двигатели ТВ7-117СЕ, производства российской компании "Климов". Ранее сообщалось, что в составе ВВС России Ил-112В заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26.