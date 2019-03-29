Похищали только отечественные: в Екатеринбурге судят банду автоугонщиков

В Екатеринбурге будут судить банду угонщиков. Они похитили более десятка машин на общую сумму 3,3 млн рублей.

Известно, что преступники специализировались на отечественных авто, которые владельцы оставляли на неохраняемых парковках. Бандиты вскрывали двери металлическими стержнями, которые заточили под ключи, после чего взламывали замки зажигания.

Пока один из подельников вскрывал авто, двое других наблюдали за обстановкой. По данным городского управления МВД, угнанные машины они продавали.

Банда действовала в уральской столице на протяжении почти двух лет. Злоумышленники украли 14 авто и покушались на угон еще одной машины. Полицейским потребовалось девять месяцев на поиски: оперативники вышли на гараж, в котором временно хранились угнанные машины. В результате 11 авто вернули законным владельцам.

Как пишет Infox.ru, всех троих обвинили в краже, совершенной группой по предварительному сговору. Сейчас дело ушло в суд.