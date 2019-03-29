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В Пермь поставили новые автобусы на газомоторном топливе

Сегодня в Пермь прибыли первые автобусы Volgabus, работающие на газомоторном топливе. В ближайшие дни ожидается поставка еще нескольких единиц подвижного состава, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Новые автобусы производитель планирует оснастить современными техническими средствами. Общественный транспорт оборудуют системой видеонаблюдения, отопления, кондиционером и специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами. После автобусы пройдут приемку: их оценит специальная комиссия, в состав которой войдут представители "дорожного" департамента и департамента имущественных отношений.

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева сообщила, что оплату поставщик получит в том случае, если технические характеристики подвижного состава будут соответствовать установленным в конкурсной документации.

Покупку автобусов согласовали депутаты пермской гордумы 20 ноября на заседании городского парламента. В январе были проведены торги на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов. По итогам аукционов в Пермь поставят автобусы марки Volgаbus. Общая вместимость одного транспортного средства составляет до 110 пассажиров.

Напомним, закупка автобусов проходит в рамках перехода на новую транспортную модель. Согласно этой модели, срок эксплуатации автобусов в Перми не должен превышать 12 лет, трамваев - 15 лет. Также запланирован поэтапный капитальный ремонт трамвайных путей и переход на низкопольный транспорт. Кроме того, проект предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, например, замену старых остановок на новые.

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В Пермь поставили новые автобусы на газомоторном топливе

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Теги: газомоторные автобусы, дизельные автобусы, поставка, транспортная модель



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