В Москве няня несколько месяцев истязала двойняшек: родители снимали это на видео

Московские следователи выясняют обстоятельства истязания двойняшек их собственной няней. Она уже задержана, возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, 47-летняя женщина работала няней-гувернанткой для двух малолетних детей в семье, проживающей на северо-западе столицы. Как удалось установить, несколько месяцев она неоднократно наносила детям побои и совершала другие насильственные действия. Все вскрылось благодаря видеокамере, установленной родителями в комнате двойняшек.

После этого женщина сбежала и покинула территорию московского региона. Однако благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска 28 марта она была задержана.

Возбуждено уголовное дело по статье "истязание в отношении двух несовершеннолетних". Сейчас проводится расследование.