Социальное расслоение наглядно. Бедным детям в школах Чайковского дают вдвое меньше еды, чем богатым

В двух школах города Чайковский (родина великого русского композитора - Петра Ильича Чайковского) Пермского края, видимо, окончательно победил "капитализм". Правила здесь строгие, как на рынке: дети "богатых родителей", которые смогли сдать денег на еду, питаются полноценно. А вот дети, у родителей которых денег не хватило, питаются по отдельному меню, причем, порции существенно меньше, чем у остальных.

После жалоб родителей учеников школы №2 и №9 в учебные заведения приехала проверка. В результате обнаружились еще и просроченные и запрещенные продукты. Выяснилось, что меню не согласовано с Роспотребнадзором, нет маркировок изготовителя продукта, сроков и условий хранения. Также использовались запрещенные продукты, например, пирожное с кремом, которое детям давали на завтрак вместо горячих блюд.

По итогам проверки городским прокурором в адрес руководителей ООО "Скиф", МУП "Оскар", директоров МАОУ "СОШ № 2", МАОУ "Гимназия" внесены представления об устранении нарушений законов и возбуждено уголовное дело.

Диетологи отмечают, что несбалансированное питание может привести не только к проблемам с пищеварением у школьников, но и к задержке умственного и физического развития. В связи с этим необходимо не просто вводить штрафы, а полностью пересмотреть организацию системы питания, чтобы все дети были равны.