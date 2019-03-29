Социальное расслоение наглядно. Бедным детям в школах Чайковского дают вдвое меньше еды, чем богатым

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Социальное расслоение наглядно. Бедным детям в школах Чайковского дают вдвое меньше еды, чем богатым

В двух школах города Чайковский (родина великого русского композитора - Петра Ильича Чайковского) Пермского края, видимо, окончательно победил "капитализм". Правила здесь строгие, как на рынке: дети "богатых родителей", которые смогли сдать денег на еду, питаются полноценно. А вот дети, у родителей которых денег не хватило, питаются по отдельному меню, причем, порции существенно меньше, чем у остальных.

После жалоб родителей учеников школы №2 и №9 в учебные заведения приехала проверка. В результате обнаружились еще и просроченные и запрещенные продукты. Выяснилось, что меню не согласовано с Роспотребнадзором, нет маркировок изготовителя продукта, сроков и условий хранения. Также использовались запрещенные продукты, например, пирожное с кремом, которое детям давали на завтрак вместо горячих блюд.

посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RU

По итогам проверки городским прокурором в адрес руководителей ООО "Скиф", МУП "Оскар", директоров МАОУ "СОШ № 2", МАОУ "Гимназия" внесены представления об устранении нарушений законов и возбуждено уголовное дело.

Диетологи отмечают, что несбалансированное питание может привести не только к проблемам с пищеварением у школьников, но и к задержке умственного и физического развития. В связи с этим необходимо не просто вводить штрафы, а полностью пересмотреть организацию системы питания, чтобы все дети были равны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Социальное расслоение наглядно. Бедным детям в школах Чайковского дают вдвое меньше еды, чем богатым

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чайковский, школьные обеды, просрочка, школьные столовые



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3414

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети