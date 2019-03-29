Новый удар по Порошенко. Прокуратура объявила подозрение его окружению - воровали миллиардами

На Украине новый громкий коррупционный скандал. Генпрокуратура объявила подозрения ряду должностных лиц, в том числе связанных с действующим президентом Петром Порошенко. Расследование завершено в рамках дела беглого олигарха Сергея Курченко, который с 2014 года находится в России. Подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также НБУ и шести руководителям областных госадминистраций.

Вначале об этом сообщило небольшое американское издание "Forum Daily". Подозрения касаются масштабных хищений на миллиарды гривен путем финансовых махинаций. Они предъявлены, в частности, экс-главе администрации президента Порошенко Борису Ложкину, экс-замглавы администрации президента Порошенко Алексею Филатову, экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой.

Так, Гонтарева подозревается в содействии преступной организации и содействии в незаконном завладении чужим имуществом – денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на сумму 2 млрд грн. Ложкин и Филатов подозреваются в содействии преступной организации и легализации (отмывании) денежных средств в размере более $440 млн, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский Медиа Холдинг", совладельцем которой в момент проведения этих операций был Порошенко. Объявление подозрений подтвердил генпрокурор и кум Порошенко Юрий Луценко.

Однако позже начались странности. Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган заявила, что объявление подозрений ряду фигурантов, в том числе Гонтаревой, Ложкину и Филатову, было проведено с нарушением законодательства, а прокурор Константин Кулик не выполнил три условия, в частности не представил достаточных доказательств и лично не вручил подозрения.

Позже Кулик сделал специальное заявление, которое распространил телеканал "1+1". Он сказал, что является прокурором по делу Курченко, которое расследовалось 5 лет, а объем доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов. Его подельниками были в разных эпизодах в том числе Ложкин, Филатов, Гонтарева. 96 из 98 подозрений подписывал лично он, поэтому может ручаться за их подлинность.

"Почему не вызвали этих фигурантов в генпрокуратуру для вручения подозрения повестками, а пошли путем отправки документов на почту? – ответ очевиден для граждан Украины. Увы, в нашей стране есть каста неприкасаемых", - заявил Кулик.

Он отверг то, что предъявление подозрений связано с выборами президента страны, и считает, что это не может повлиять на их исход.

"Если же "влияние на выборы" подразумевает, что в обществе начнут обсуждать окружение гаранта конституции как шайку негодяев, то это вряд ли можно считать новостью", - подчеркнул прокурор и призвал не пугать его преследованием.

Некоторые СМИ указывают, что недавно Кулик ездил в Израиль, где мог встречаться с олигархом Игорем Коломойским, который и мог организовать накануне выборов удар по Порошенко (к слову, канал "1+1" принадлежит Коломойскому). Сам он уже опроверг свои встречу с Куликом и заявил, что вообще с ним не знаком.

По другой версии, в этом может быть замешан Луценко, по третьей - военный прокурор Анатолий Матиос.

Политолог Олесь Доний считает, что генпрокуратура Украины - это исключительно политический орган, разные представители которого играют на разных сторонах. А нынешнее разоблачение - это новый удар по Порошенко.

"Кулик, при всей его политической заангажированности, не настолько глуп. Независимо от того, кто победит, это пример того, что многие чиновники уже не верят в победу Порошенко", - сказал Доний.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева