У Кремля нет официальной информации о статусе Исаакиевского собора

У Кремля нет официальной информации о якобы отказе властей Петербурга о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, что стало первоисточником для этих публикаций", - цитирует его РИА Новости.

Ранее РБК сообщило о том, что якобы вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ закрыт. Источники издания в правительстве и в Минкульте подтвердили, что тема не стоит на повестке дня.

Причиной отказа от обсуждения вопроса послужило, в том числе, недовольство жителей Санкт-Петербурга, где в сентябре состоятся выборы губернатора.

Директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров заявил, что официальных документов, подтверждающих отказ, не видел.

Напомним, в январе 2017 года власти северной столицы заявили о намерении передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. При этом подчеркивалось, что здание останется в муниципальной собственности и сохранит музейно-просветительские функции.

Заявление вызвало огромный общественный резонанс. В городе проходили митинги, местные жители оспаривали передачу Исаакия РПЦ в суде.