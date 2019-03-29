В "Уралтрансбанке" выявили недостачу почти в два миллиарда рублей

В "Уралтрансбанке" выявили недостачу почти в 2 млрд руб. Инвентаризацию провело агентство по страхованию вкладов. Проверка была завершена 20 марта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на общую сумму 1,9 млрд. руб., наибольшая часть в сумме 947 млн руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача в размере 914 млн руб. приходится на кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, и возникла в связи с отсутствием оригиналов кредитных договоров", - сообщается в документе

Также зарегистрирована недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 36 млн руб.

"Оставшаяся часть недостачи приходится на драгоценные металлы в размере 14 млн руб. (отсутствует заключение эксперта), учтенные векселя в размере 142 тыс. руб. (отсутствуют фактически), и остаток денежных средств в размере 22 млн руб. на корреспондентских счетах в других банках (связана с отсутствием документов, подтверждающих наличие денежных средств)", - сказано в сообщении.

Напомним, что 25 октября ЦБ лишил лицензии уральский банк. Была приостановлена работа интернет-банков, банкоматов и офисов. На данный момент ПАО "Сбербанк" занимается выплатой компенсации. В декабре банк признали банкротом.

Как добавили в ЦБ, "Уралтрансбанк" является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 196-е место в банковской системе России.