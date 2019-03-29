Сотрудничество с Киргизей открывает Тюмени дорогу в Китай

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

Сотрудничество с Киргизей открывает Тюмени дорогу в Китай

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что сотрудничество с Киргизской Республикой открывает возможности для расширения экспортных поставок в Китай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Такое заявление глава региона сделал по итогам VIII российско-киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", которая состоялась накануне в Бишкеке.

"Киргизия граничит с Китаем и здесь есть удобные пропускные пункты, автомобильное сообщение, можно использовать эту возможность для поставок российской продукции, в том числе и тюменской, на рынок Китая. Направление очень перспективное, но оно еще требует проработки и обсуждения", - высказал мнение Александр Моор.

Напомним, в рамках конференции было заключено соглашение между правительством Тюменской области и правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве.

"Сегодня мы экспортируем в эту страну различную продукцию на общую сумму почти $10 млн в год. При этом Тюменская область ничего не импортирует из Киргизии", - подчеркнул губернатор.

По данным Уральского таможенного управления, за 2018 г. доля экспорта в регионы Киргизской Республики выросла на $116 тыс, по сравнению с 2017 г. Преобладающие товарные группы в структуре экспорта: хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, лекарственные средства, древесина, пластмассы и изделия из них.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сотрудничество с Киргизей открывает Тюмени дорогу в Китай

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Киргизия, КИтай, торговля, сотрудничество, Александр Моор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2019 12:57 Мск Тюменская область заключила соглашение с Киргизской Республикой

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3414

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети