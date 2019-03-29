Сотрудничество с Киргизей открывает Тюмени дорогу в Китай

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что сотрудничество с Киргизской Республикой открывает возможности для расширения экспортных поставок в Китай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Такое заявление глава региона сделал по итогам VIII российско-киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", которая состоялась накануне в Бишкеке.

"Киргизия граничит с Китаем и здесь есть удобные пропускные пункты, автомобильное сообщение, можно использовать эту возможность для поставок российской продукции, в том числе и тюменской, на рынок Китая. Направление очень перспективное, но оно еще требует проработки и обсуждения", - высказал мнение Александр Моор.

Напомним, в рамках конференции было заключено соглашение между правительством Тюменской области и правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве.

"Сегодня мы экспортируем в эту страну различную продукцию на общую сумму почти $10 млн в год. При этом Тюменская область ничего не импортирует из Киргизии", - подчеркнул губернатор.

По данным Уральского таможенного управления, за 2018 г. доля экспорта в регионы Киргизской Республики выросла на $116 тыс, по сравнению с 2017 г. Преобладающие товарные группы в структуре экспорта: хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, лекарственные средства, древесина, пластмассы и изделия из них.