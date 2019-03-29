В свердловском ГУФСИН заявили, что осужденный за драку "очкарик" вновь стал пропускать обязательные работы

В свердловском ГУФСИН заявили, что уральский "очкарик", которому вынесли приговор за драку, вновь стал пропускать обязательные работы. А его адвокат не явился в суд.

Напомним, Владислава Рябухина, который дал сдачи кавказцу Сарго Арутюняну, чтобы защитить себя и получил за это 300 часов обязательных работ, захотели отправить в колонию. Инспектор ГУФСИН передал в суд сведения о том, что "очкарик" уклоняется от назначенных ему работ в виде уборки улиц Березовского.

Вот только, по словам Влада, он все выполнял честно и изначально договорился с работницей ЖКХ, что будет убирать улицы на несколько часов больше, чтобы "закрыть" другие дни. Дело в том, что у Рябухина есть еще и основная работа.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН по Свердловской области, с 11 марта Владислав не выходит для исполнения наказания в виде обязательных работ: по данным ведомства, из назначенных ему 300 часов Рябухин отработал 176.

Сам он написал объяснение, в котором рассказал, что пропускает обязательные, так как работает, чтобы оплачивать штраф, назначенный Кировским районным судом. Если он не заплатит, то его ограничат в управлении транспортом и он останется вообще без средств к существованию.

Как отмечают в ГУФСИН, при этом Рябухин никаких подтверждающих документов с места работы им не предоставил. 20 марта ему было объявлено очередное письменное предупреждение, но на обязательные работы он так и не вышел.

В четверг, 28 марта, должно было состояться судебное заседание по вопросу отправки "очкарика" в колонию. Однако, как уточнили в ведомстве, оно было перенесено на 10 апреля в связи с неявкой адвоката Владислава Рябухина в суд.