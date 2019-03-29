29 Марта 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

На севере Ямала нашли мертвого школьника

В селе Гыда погиб ученик местной школы-интерната – его нашли со следами повешения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
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22 марта 16-летний учащийся самовольно покинул школу. Утром 23 марта его нашли мёртвым под одним из жилых домов села. Прокуратура Ямала начала проверку. Она показала, что искать подростка начали только в ночь после ухода. Школьник с апреля 2018 г. состоял на профилактическом и внутришкольном учете из-за употребления алкоголя, однако уже в ноябре его с учёта сняли. Между тем, в феврале 2019 г. у мальчика начались отклонения в поведении, что требовало особого контроля за ним.

Из-за того, что юношу стали искать слишком поздно, а также незаконно сняли с учёта, и.о. прокурора Тазовского района внёс главе учреждения представление. Четыре сотрудника школы, включая заместителя директора, привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокурорская проверка в школе-интернате продолжается. Причины смерти подростка устанавливаются.

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На севере Ямала нашли мертвого школьника

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Теги: Гыда, школа-интернат имени Яптунай



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