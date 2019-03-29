Следователи Южного Урала взяли на контроль ситуацию с квартирой, где обрушился потолок

Следователи начали доследственную проверку по факту обрушения потолка в аварийном доме в Юрюзани.

Инцидент, как сообщало Накануне.RU, произошел в одном из аварийных домов города - там обрушилась кирпичная кладка в квартире, где живет беременная женщина и двое ее детей.

"Должностные лица органов местного самоуправления не принимают мер к расселению дома", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.