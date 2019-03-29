Елена Корикова опровергла информацию о краже у нее денег и документов в торговом центре

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

Елена Корикова опровергла информацию о краже у нее денег и документов в торговом центре

Звезда сериала "Бедная Настя" и уроженка Тобольска Елена Корикова (46) опровергла информацию о том, что ее обокрали в торговом центре.

На своей странице в Instagram актриса пишет: "Добрый день, мои уважаемые подписчики! Хочу успокоить тех, кто уже прочитал утреннюю "новость". Никакой кражи в зоне разгрузки магазина IKEA на Тёплом стане Не Было и кошелёк с документами и банковскими картами Слава Богу на месте! Но все - равно хочется сказать, чтобы люди, увлечённые погрузкой купленных товаров были бдительны и не оставляли ценные вещи в этот момент в машине!" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о похищении из машины артистки сумочки с деньгами и документами. По одной из версий, Корикова все-таки обратилась в полицию, но потом выяснилось, что она просто забыла вещи дома.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Елена Корикова опровергла информацию о краже у нее денег и документов в торговом центре

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елена корикова, кража, деньги, ikea



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3410

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети