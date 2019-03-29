Елена Корикова опровергла информацию о краже у нее денег и документов в торговом центре

Звезда сериала "Бедная Настя" и уроженка Тобольска Елена Корикова (46) опровергла информацию о том, что ее обокрали в торговом центре.

На своей странице в Instagram актриса пишет: "Добрый день, мои уважаемые подписчики! Хочу успокоить тех, кто уже прочитал утреннюю "новость". Никакой кражи в зоне разгрузки магазина IKEA на Тёплом стане Не Было и кошелёк с документами и банковскими картами Слава Богу на месте! Но все - равно хочется сказать, чтобы люди, увлечённые погрузкой купленных товаров были бдительны и не оставляли ценные вещи в этот момент в машине!" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о похищении из машины артистки сумочки с деньгами и документами. По одной из версий, Корикова все-таки обратилась в полицию, но потом выяснилось, что она просто забыла вещи дома.