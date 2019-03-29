Владимирская чиновница, советовавшая врачам мыть полы, отметилась новым заявлением - о слабительном для малоимущих

Врио замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, советовавшая врачам мыть полы в больнице, снова отличилась скандальным высказыванием.

Чиновница отчитывалась перед депутатами заксобрания о ситуации в медицине. Как передает РЕН ТВ, неожиданно она заговорила о слабительном для малоимущих, которое лет 20 не производят.

"Условно говоря, пурген стоит в федеральных ценах 10 рублей. В региональных ценах пурген, закупленный откуда-то, стоит 12 рублей", – заявила Чекунова.

Напомним, чиновница из команды губернатора "прославилась" после того, как местные жители в ходе прямой линии президента России пожаловались на больницу в Струнино.

На совещании с персоналом клиники, областными и городскими чиновниками об улучшении медобслуживания населения она выдвинула свое "рацпредложение". "Проблемы обсудим, но посмотрите на себя. Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?" - выступила чиновница. Врачи же просили переоснастить медучреждение, провести ремонт.

Заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин заявил, что слова Марины Чекуновой могут повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона.