Под Челябинском пенсионер и его дочь-инвалид не получают соцпомощь от государства
Следователи разберутся в обстоятельствах истории престарелого жителя копейского поселка и его дочери-инвалида.
Сообщается, что мужчина в тяжелых жизненных условиях воспитывает дочь.
"Из-за отсутствия социальной помощи не может работать и оплачивать ипотечные платежи", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Сейчас по этой информации проводится доследственная проверка. Следователи проверят законность действий соцработников и служащих органов опеки.