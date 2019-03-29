Под Челябинском пенсионер и его дочь-инвалид не получают соцпомощь от государства

Следователи разберутся в обстоятельствах истории престарелого жителя копейского поселка и его дочери-инвалида.

Сообщается, что мужчина в тяжелых жизненных условиях воспитывает дочь.

"Из-за отсутствия социальной помощи не может работать и оплачивать ипотечные платежи", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас по этой информации проводится доследственная проверка. Следователи проверят законность действий соцработников и служащих органов опеки.