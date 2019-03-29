Долги россиян приблизились к историческим пиковым значениям

Долговая нагрузка россиян в текущем году может достичь пиковых значений 2014 г. Совокупный уровень уже составляет 9,9%, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на Всероссийской банковской конференции.

Уровень долговой нагрузки вызывает обеспокоенность Центробанка. По словам Даниловой, последний год быстро растет необеспеченное кредитование - на 23,7%.

"Мы озабочены всерьёз этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 г. и принимаем меры", — приводит ее слова "Прайм".

В 2014 г. долговая нагрузка составила 10,4%, при этом сумма кредитов россиян растет быстрее, чем зарплаты.