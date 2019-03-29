29 Марта 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале глава района пойдет под суд за слив воды из водоема

Глава Кизильского района Челябинской области Александр Селезнев скоро предстанет перед судом, на него было заведено уголовное дело.

Чиновник не дал бизнесмену разводить в водохранилище на реке Казенщина рыбу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В 2016 году к Селезневу обратился представитель бизнесмена и сказал о намерении использовать водохранилище для разведения рыбы. У предпринимателя, стоит отметить, был заключен договор с Нижнеобским территориальным управлением Рыбнадзора.

Однако Селезнев приказал подчиненным полностью слить воду из водоема. Своими действиями глава района уничтожил кормовую базу для рыбы.

Уголовное дело направлено в суд.

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На Южном Урале глава района пойдет под суд за слив воды из водоема

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Теги: Александр Селезнев, рыба, водоем, разведение, предприниматель, уголовное дело, Кизил, Казенщина



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