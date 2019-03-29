Петербургский вандал разнес топором пассажирский поезд

В Петербурге возбудили уголовное дело против 26-летнего мужчины, повредившего четыре вагона высокоскоростного поезда. Вандал изрубил их топором.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу, все случилось ночью возле железнодорожной станции Славянка: злоумышленник возвращался домой и увидел пассажирский поезд, который совершил техническую остановку. Агрессивный мужчина сходил до дома, схватил топор и вернулся к станции, чтобы выплеснуть свою негативную энергию на вагонах.

Всего он нанес повреждения четырем вагонам. Стоимость ремонта одного такого составляет более 100 тыс. руб., точная сумма ущерба сейчас устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Агрессору грозит до трех месяцев ареста.