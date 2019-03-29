29 Марта 2019
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Тюменская область заключила ряд соглашений с Киргизской Республикой

Губернатор Тюменской области Александр Моор и министр экономики Киргизской Республики Олег Панкратов подписали соглашение между правительством Тюменской области и правительством Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Подписание документа состоялось в рамках рабочей поездки губернатора в Бишкек. Также было подписано соглашение между министерством сельского хозяйства Киргизии и российской компанией, которая занимается строительством логистических комплексов в России, Казахстане и Узбекистане. Цель соглашения - аккумулировать производимую малыми и средними киргизскими предприятиями сельхозпродукцию для поставок на российский рынок.

Александр Моор подчеркнул, что Тюменская область может принять участие в этом проекте, тем более, что сейчас в регионе обсуждается строительство крупного торгово-распределительного центра, благодаря которому в Россию будут поставляться продукты из Киргизии и других стран Средней Азии.

Также на российско-киргизской межрегиональной конференции обсуждалась и возможность использовать географическое положение Киргизии для расширения поставок тюменской продукции в Китай.

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Тюменская область заключила ряд соглашений с Киргизской Республикой

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Теги: Александр Моор, Олег Панкратов, соглашение



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