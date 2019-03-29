Курганцам за 300 рублей предлагают коммунальную услугу, которую управкомпании делают бесплатно

На подъездах своих домов курганцы увидели объявление, где жителям предлагают связаться по указанному телефону с неизвестной компанией, предоставляющей услуги по очистке засоров в ванне, раковине и унитазе.

Менеджер фирмы в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сообщил, что услугу предоставляет частная фирма "Водоканал - Сервис".

"Стоимость услуги 300 рублей. Мы - частная организация. Больше я никакой информации не знаю, я - всего лишь менеджер, принимающий заявки", - ответил молодой человек.

В "Водном союзе" поспешили уточнить, что коммунальщики не имеют никакого отношения к этой фирме и объявлениям на подъездах.

"Мы не имеем никакого отношения ни к данной организации, ни к услугам, которые она оказывает и рекомендует гражданам осторожно относиться к подобным обещаниям. Специалисты ресурсоснабжающей организации предостерегают, что обработка и промыв внутридомовых систем химическими средствами может пагубно повлиять не только на трубы, разрушая их изнутри, но и на качество стоков", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Также в "Водном союзе" отметили, что токсичные, химические и другие негативные вещества в составе сточных вод через канализационную сеть поступают на очистные сооружения канализации с биологической очисткой.

"Агрессивный состав стоков негативным образом влияет на активный ил, процесс очистки становится менее эффективным. Вместе с тем, от работы очистных сооружений канализации зависит и экологическая безопасность, и соблюдение прав граждан на безопасную среду", - отметила начальник инспекционно-экологического отдела "Водного союза" Марина Королева.

Стоит отметить, что услуги по устранению засоров в многоквартирных домах в сетях канализации выполняют сотрудники управляющей компании на безвозмездной основе.