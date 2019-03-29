Курганцам за 300 рублей предлагают коммунальную услугу, которую управкомпании делают бесплатно

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

Курганцам за 300 рублей предлагают коммунальную услугу, которую управкомпании делают бесплатно

На подъездах своих домов курганцы увидели объявление, где жителям предлагают связаться по указанному телефону с неизвестной компанией, предоставляющей услуги по очистке засоров в ванне, раковине и унитазе.

Менеджер фирмы в разговоре с корреспондентом Накануне.RU сообщил, что услугу предоставляет частная фирма "Водоканал - Сервис".

"Стоимость услуги 300 рублей. Мы - частная организация. Больше я никакой информации не знаю, я - всего лишь менеджер, принимающий заявки", - ответил молодой человек.

В "Водном союзе" поспешили уточнить, что коммунальщики не имеют никакого отношения к этой фирме и объявлениям на подъездах.

"Мы не имеем никакого отношения ни к данной организации, ни к услугам, которые она оказывает и рекомендует гражданам осторожно относиться к подобным обещаниям. Специалисты ресурсоснабжающей организации предостерегают, что обработка и промыв внутридомовых систем химическими средствами может пагубно повлиять не только на трубы, разрушая их изнутри, но и на качество стоков", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

объявление, Водоканал - Сервис(2019)|Фото:Водный союз

Также в "Водном союзе" отметили, что токсичные, химические и другие негативные вещества в составе сточных вод через канализационную сеть поступают на очистные сооружения канализации с биологической очисткой.

"Агрессивный состав стоков негативным образом влияет на активный ил, процесс очистки становится менее эффективным. Вместе с тем, от работы очистных сооружений канализации зависит и экологическая безопасность, и соблюдение прав граждан на безопасную среду", - отметила начальник инспекционно-экологического отдела "Водного союза" Марина Королева.

Стоит отметить, что услуги по устранению засоров в многоквартирных домах в сетях канализации выполняют сотрудники управляющей компании на безвозмездной основе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Курганцам за 300 рублей предлагают коммунальную услугу, которую управкомпании делают бесплатно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Водоканал-Сервис, Курган, Водный союз, трубы, чистка, канализация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3410

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети