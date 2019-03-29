Сын мэра Назрани ранен при вооруженном нападении на администрацию города

Вооруженные люди ворвалась в мэрию Назрани и устроили там стрельбу из травматического оружия.

По предварительным данным, среди пострадавших - сын мэра Алихана Тумгоева и его охранник.

Как передает "Интерфакс", инцидент произошел накануне вечером. Нападавших ищут.

28 марта мэр Назрани якобы спровоцировал конфликт во время встречи лидеров протеста со сторонниками, сообщает "Регион online".

Напомним, 26 марта в Магасе начался митинг за отставку властей Ингушетии. Акцию поддержали десятки тысяч человек.

Власти изначально пытались согласовать проведение митинга в Назрани, но затем разрешили протестующим собраться в Магасе – административном центре Ингушетии. Акция была согласована вчера до 18 часов, однако позже ее объявили бессрочной. В ответ силовики с рассветом предприняли несколько попыток разгона демонстрантов.