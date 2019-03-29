29 Марта 2019
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Сын мэра Назрани ранен при вооруженном нападении на администрацию города

Вооруженные люди ворвалась в мэрию Назрани и устроили там стрельбу из травматического оружия.

По предварительным данным, среди пострадавших - сын мэра Алихана Тумгоева и его охранник.

Как передает "Интерфакс", инцидент произошел накануне вечером. Нападавших ищут.

28 марта мэр Назрани якобы спровоцировал конфликт во время встречи лидеров протеста со сторонниками, сообщает "Регион online".

Напомним, 26 марта в Магасе начался митинг за отставку властей Ингушетии. Акцию поддержали десятки тысяч человек.

Митинг в Ингушетии 26.03.2019(2019)|Фото: www.facebook.com/gogiev.jakob

Власти изначально пытались согласовать проведение митинга в Назрани, но затем разрешили протестующим собраться в Магасе – административном центре Ингушетии. Акция была согласована вчера до 18 часов, однако позже ее объявили бессрочной. В ответ силовики с рассветом предприняли несколько попыток разгона демонстрантов.

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Сын мэра Назрани ранен при вооруженном нападении на администрацию города

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Теги: назрань, мэрия, нападения



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