29 Марта 2019
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Общество Курганская область

Улица Сибирская в Кургане будет закрыта еще полмесяца

Согласно постановлению администрации Кургана, закрытие движения для всех видов транспорта по улице Орлова от дома №5 до улицы Сибирской и по улице Блюхера от дома №6 до Сибирской будет продлено до 15 апреля, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Водного союза".

Сибирская улица была закрыта для движения 1 марта в связи с необходимостью капитального ремонта водопровода.

О возможном отключении холодного водоснабжения в связи с производством работ на Сибирской, а также на улицах Орлова и Блюхера будет сообщено дополнительно.

Восстановление дорожного покрытия будет выполнено в зимнем варианте.

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Улица Сибирская в Кургане будет закрыта еще полмесяца

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Теги: Сибирская, Блюхера, Орлова, улицы, движение, перекрытие, Водный союз, ремонт, Курган



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