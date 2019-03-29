29 Марта 2019
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Общество Свердловская область

В Свердловской области оштрафовали комбинат, который кормил школьников опасной едой

В Красноуфимске оштрафовали "Комбинат общественного питания" за создание угрозы здоровью учеников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского областного суда, в ходе проверки были выявлены грубые ошибки.

"В столовых школ пос. Пудлинговый, №2, №4, №9 Красноуфимска были выявлены нарушения требований технических регламентов, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан", - добавили в ведомстве.

Дело в том, что и.о. управляющей подразделения комбината принимала продукты без документов, которые подтверждают качество и безопасность. Комбинату было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Ранее глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что в 2018 году существенно выросло количество проверок в сфере общественного питания - в 5,4 раза. Также в 3,7 раз выросло количество проверок в сфере пищевой продукции.

Добавим, что в начале марта суд Екатеринбурга решил ликвидировать юридическое лицо предприятия "Золушка". На ликвидации из-за нарушений санитарного законодательства настаивал свердловский Роспотребнадзор. Сейчас МУП не обеспечивает ни одно образовательное учреждение и не может участвовать в конкурсах на обслуживание школ, детских садов и других заведений.

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В Свердловской области оштрафовали комбинат, который кормил школьников опасной едой

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Теги: красноуфимск, свердловская область, школьное питание, еда



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