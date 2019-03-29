На Южном Урале общественники выступили против оптимизации сельских школ

29 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

На Южном Урале общественники выступили против оптимизации сельских школ

На Южном Урале ОНФ просит региональное министерство образования пересмотреть процесс оптимизации сельских школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

В ОНФ поступают обращения жителей, обеспокоенных тенденцией к ликвидации школ в деревнях и поселках. Так, в деревне Аширово школа, где обучается 17 детей, утратила статус самостоятельного юридического лица и стала филиалом учебного заведения соседнего поселка Тахталым, которое находится в 34 км от места проживания детей. Жители были против такого решения.

"Количество учеников уменьшается, и содержание подобных учебных заведений становится для властей все накладнее. Чиновники идут по самому простому пути – взять и закрыть, а детей перевести в другую школу", - считает член регионального отделения ОНФ Наталья Кустова.

Общественники напомнили, что оптимизация – это выбор наилучшего, оптимального варианта из всех возможных, а "не тотальная экономия за счет детей с нарушением их прав".

В ОНФ выступают против ликвидации сельских школ и предлагают переводить их в статус малокомплектных. В связи с этим они обратились в региональный минобр с просьбой объяснить причину закрытия сельских школ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Южном Урале общественники выступили против оптимизации сельских школ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: оптимизация, сельские школы, ОНФ,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3410

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети