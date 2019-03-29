На Южном Урале общественники выступили против оптимизации сельских школ

На Южном Урале ОНФ просит региональное министерство образования пересмотреть процесс оптимизации сельских школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

В ОНФ поступают обращения жителей, обеспокоенных тенденцией к ликвидации школ в деревнях и поселках. Так, в деревне Аширово школа, где обучается 17 детей, утратила статус самостоятельного юридического лица и стала филиалом учебного заведения соседнего поселка Тахталым, которое находится в 34 км от места проживания детей. Жители были против такого решения.

"Количество учеников уменьшается, и содержание подобных учебных заведений становится для властей все накладнее. Чиновники идут по самому простому пути – взять и закрыть, а детей перевести в другую школу", - считает член регионального отделения ОНФ Наталья Кустова.

Общественники напомнили, что оптимизация – это выбор наилучшего, оптимального варианта из всех возможных, а "не тотальная экономия за счет детей с нарушением их прав".

В ОНФ выступают против ликвидации сельских школ и предлагают переводить их в статус малокомплектных. В связи с этим они обратились в региональный минобр с просьбой объяснить причину закрытия сельских школ.