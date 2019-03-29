Александр Гусев о развитии Воронежа: Мы должны говорить о городской агломерации

Накануне в Воронеже прошел масштабный межрегиональный строительный форум «Воронеж BUILD», передает корреспондент Накануне.RU. В работе форума принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев. Организаторами форума стали Expo Event Hall Сита-Парка «Град», правительство Воронежской области, Союз строителей Воронежской области, департамент строительной политики Воронежской области.

Стоит отметить, что «Воронеж BUILD» среди профессионалов заслуженно считается самым крупным после Москвы и Московской области деловым событием в Центральной России. В этом году «Воронеж BUILD» собрал 200 участников из 15 регионов страны.

Перед началом торжественной церемонии открытия губернатор принял участие в подведении итогов круглого стола по вопросу долевого строительства на территории Воронежской области. Участники мероприятия обсудили переход застройщиков с 1 июля 2019 года на проектное финансирование. Речь идет о появлении нового игрока в виде банка. Он, с одной стороны, выдает кредит застройщику на ведение работ и полностью контролирует освоение этих денег, а с другой стороны, аккумулирует средства дольщиков на специальных эскроу-счетах.

Предложения застройщиков, а также представителей банков, участвовавших в дискуссии, озвучил руководитель аппарата Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» Кирилл Холопик. Он отметил, что необходимы стандарты деятельности застройщиков и большая определенность в их взаимоотношениях с банками. Что касается работы банков, то прозвучала инициатива сделать процент по ипотеке на период строительства в рамках проектного финансирования нулевым. А для уменьшения количества отчетности у застройщиков – ускорить процесс перехода на BIM-моделирование.Также говорилось о целесообразности внедрения программ поддержки спроса, например, региональных программ субсидирования отдельных категорий граждан. Еще одна тема – дополнительные меры по повышению привлекательности региона для покупателей жилья.

Комментируя озвученные инициативы, Александр Гусев прежде всего, подчеркнул, что 1 июля ждать не нужно, а надеяться на и отсрочки нет смысла. "Тот, кто намерен и чувствует, что может получить проектное финансирование, должен сейчас подавать документы. Это крайне важный момент. Мы должны договориться с коллегами из банковской сферы и начать отслеживать количественные показатели поданных заявлений на финансирование. Президент несколько раз подтвердил, что это решение принято на самом высшем уровне, и никаких здесь возможностей, чтобы вне этой схемы работать, не будет", – предупредил губернатор.

Обращаясь к строителям, он призвал думать в первую очередь, о том, как вписаться в новую систему финансирования, а не о получении прибыли. "Снижение процента по ипотеке на период проектного финансирования, когда идет стройка – разумное предложение. Мы будем его продвигать. BIM-технологии – тема небыстрая. Понятно, что проектирование в цифровой среде будет развиваться. А весь жизненный цикл объекта – наверно, это не скоро. Тем не менее, в это нужно уже стараться входить. И мы тоже будем со своей стороны мотивировать вас. Упростить отчетность – правильное предложение. Давайте подумаем с нашими надзорными органами, которые в строительстве действуют, каким образом это сделать, компромисс найдем, чтобы владеть ситуацией, но не перегружать застройщиков лишними бумагами", – сказал Александр Гусев.

Уже во время торжественной церемонии открытия «Воронеж BUILD», Александр Гусев выразил надежду, что форум станет местом не только интересного общения, но и получения практической пользы от проводимой работы. "На самом деле нам в Воронеже есть, что представить на ваш суд, на ваше рассмотрение. Воронежская область и Воронеж справедливо являются третьими в ЦФО, субъектом, который занимает третье место по объемам и по качеству строительства. Причем на сегодняшний день мы готовы сказать, что мы не только активно занимаемся развитием наших пространств центральной части города, но и периферийная застройка, квартальная застройка на окраинах города уже является достаточно современным таким пространством, где людям удобно и комфортно жить", – отметил губернатор.

Воронежский губернатор также затронул тему, поднятую участниками круглого стола. "Жизнь – штука сложная, и мы все знаем, что перед нами стоит огромный вызов. Наступает не столь отдаленное уже 1 июля, когда изменяются условия привлечения финансирования в долевом строительстве, когда приняты необходимые, совершенно справедливые, на мой взгляд, нормативные акты, которые должны защитить участников долевого строительства. Думаю, что площадка форума должна стать еще и местом обсуждения тех проблем, которые на сегодняшний день могут возникнуть в этой части. Очень надеюсь, что вы сумеете еще и правильное решение здесь сгенерировать. И эти решения мы услышим и сумеем, вместе с вами их свершив, ситуацию не упустить из-под контроля. Надеюсь, что граждане, участники долевого строительства, не почувствуют этого перехода, который для нас является очень значимым. Мы уже такую дискуссию провели сейчас. На мой взгляд, все три участника этого процесса: банки, застройщики и администрации – в какой-то мере мы находим компромиссное взаимопонимание. Надеюсь, что это случится во всех регионах РФ", – добавил глава региона.

В открытии масштабного мероприятия также приняли участие глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин, руководитель аппарата Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» Кирилл Холопик, архитектор и городской планировщик, директор компании MLA+ (Нидерланды) Маркус Аппенцеллер, председатель Совета Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин и депутат Воронежской областной Думы, генеральный директор ООО «Группа компаний Хамина» Евгений Хамин.

Губернатор осмотрел выставочную экспозицию «Воронеж BUILD», где были представлены строительные материалы, техника и оборудование, ознакомился со стендом департамента строительной политики области.

Затем состоялось пленарное заседание по теме «Генеральный план Воронежа – взгляд из будущего». Тема дальнейшей судьбы генпланов крупных городов, возможный отказ от них в пользу неких документов, «определяющих стратегические направления градостроительного развития города», о чем говорилось в поручении Президента Владимира Путина по итогам расширенного заседания президиума Госсовета 23 ноября 2018 года, также является актуальной для Воронежа, где уже идет разработка нового генплана.

В обсуждении приняли участие известные урбанисты и проектировщики, руководители градостроительного блока, девелоперы. "Нам повезло дважды. Мы успели организовать разработку генплана и выбрать правильного исполнителя этих работ, что не всегда получается у городских администраций. Я надеюсь, что тот, подрядчик, который у нас есть, сумеет сделать это качественно и профессионально, – отметил губернатор, – Я считаю, что нельзя рассматривать город Воронеж как самостоятельную административную единицу в части градостроительной политики, мы должны говорить о городской агломерации. И, соответственно, мы должны сейчас приступить к работе по увязыванию разрабатываемого генплана с генпланами развития территорий, которые входят в городскую агломерацию. Такую работу мы начнем. Генплан – это документ для специалистов, а нам важно вовлечь в это жителей. И я думаю, что такие планировки территорий – условное название – мы все-таки должны делать.

Развитие застроенных территорий Александр Гусев назвал очень ответственным моментом. "Мы сейчас сконцентрированы на том, чтобы замещать аварийное жилье, ветхое жилье новым жилым фондом. Вот здесь нужен взвешенный подход. Я думаю, нам нужно часть территорий, которые сейчас выводятся из-под аварийного и ветхого жилья, оставлять в качестве общественных пространств. Мы такую работу локальную в городе вели, когда небольшие объекты сносили и не отдавали их под застройку, а оставляли именно под небольшие скверики, общественные пространства. Такой баланс мы обязательно должны найти. Плюс у нас в центральной части города, безусловно, есть дефицит земли под социальные объекты. Это тоже нужно учитывать в рамках развития города", – поставил задачу глава региона.

Сказал губернатор и о развитии экономики, неразрывно связанной с городом. "Речь идет не только об экономике градостроительной, все, что связано с жилищным строительством, строительством объектов социальной инфраструктуры. Конечно, город будет привлекателен, если здесь будут рабочие места, интересные и для тех, кто живет в городе, и кто хотел бы приехать. И с этой точки зрения развитие экономики – это одна из наших главных задач, которые мы ставим перед правительством Воронежской области, в том числе за счет создания особых территорий, на которых могла бы развиваться промышленность. Особая экономическая зона уже состоялась, статус получен, и я надеюсь, что до конца этого года мы сумеем уже привлечь более 5 резидентов. Нужно ли промышленную зону окружать жильем? Я считаю, что это не является задачей, обязательной к исполнению. Да, приближенность к месту работы – вещь удобная, но жить на окраине и быть удаленным от основных городских центров притяжения – тоже не совсем комфортно. Поэтому здесь какое-то жилье арендного плана может появляться рядом с особой экономической зоной для прикомандированных, на период строительства и т.д. А задача наша сделать так, чтобы транспортная доступность городских территорий была достаточно комфортной. Поэтому я считаю, что массового строительства жилья ни вокруг Масловской экономической зоны, ни особой экономической зоны производить не нужно, а вот транспортную доступность обеспечить мы обязаны. Из этих принципов нужно и в генплане какие-то решения принимать", – подчеркнул Александр Гусев.

А вот с решениями по увеличению города в размерах и изменению административных границ губернатор считает спешить не нужно. "Во-первых, статус городских и сельских территорий сейчас уже достаточно размыт. Мы понимаем, что агломерация с точки зрения комфорта проживания многое сгладила. Какие-то преференции, которые имеют сельские территории и потеряют, став территориями городскими, для людей чувствительны. Поэтому я не сторонник расширения административных границ, а вот глубокое кооперирование в рамках агломерации, решения, которые должны приниматься комплексно, учитывая интересы развития всей агломерации, а не только административной части, – вот здесь мы обязательно должны принимать, и прежде всего, в сферах транспортных и сферах инженерных коммуникаций. Я надеюсь, что все эти вопросы в генплане будут отражены и в документах, которые будут разрабатываться на основе генплана, будут проработаны более тщательно", – подытожил губернатор.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин отметил, что в развитии Воронежа идут одновременно несколько процессов. "Сейчас у нас идет составление комплексной схемы организации дорожного движения. Работа эта производится параллельно с разработкой Генплана. Для Воронежа это уникальный процесс. На сегодняшний день мы уже приступаем к реализации перспективного плана развития автомобильных дорог. Александр Викторович Гусев одобрил нам начало строительства ряда знаковых и достаточно ресурсоемких объектов: Остужевская развязка, расширение улицы Острогожской, дублер Московского проспекта, находящийся в проектировании, и многие другие серьезные объекты, которые ложатся в основу развития городской дорожной сети. Без ее развития, без нового транспортного каркаса, без реформы транспорта Воронеж двигаться вперед такими темпами больше не может. Еще одно направление – развитие депрессивных территорий. На мой взгляд, перспектива роста города вширь на сегодняшний день не обеспечена ни инженерной, ни транспортной инфраструктурой. Надо максимально использовать депрессивные территории, которые у нас имеются на сегодняшний день в центральной части города", – сказал Вадим Кстенин.